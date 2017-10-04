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Казахстанцы задолжали за отопление более 10 млрд тенге

 

Казахстанцы задолжали за отопление более 10 млрд тенге, сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Султан Есимханов в Службе центральных коммуникации, передает корреспондент BNews.kz.

«Задолженность составляет по всей стране более 10 млрд тенге. Из них могу сказать, что самые большие цифры это по городу Алматы - более 3 млрд тенге, и по Южно-Казахстанской области», - сообщил Есимханов.

По его словам, чаще до начала отопительного сезона граждане не спешат гасить долги.

«Я как работник регионального уровня могу сказать, что до начала отопительного сезона у нас всегда задолженность держится достаточно высокой. Только потом начинаем оплачивать, мы сами, как потребители. Когда начинается зима начинаются к нам претензии этих услогодателей», - заключил он.

 

 

4 октября 2017, 15:00
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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