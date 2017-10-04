Депутат Платонов рассказал, как бороться с «утечкой мозгов»

В 2014-2015 учебном году насчитывалось более 75 тыс. казахстанских студентов в российских вузах, фактически речь идет о системной «утечке мозгов».

На заседании Мажилиса Парламента РК депутат Артур Платонов представил ряд предложений, которые бы позволили сохранить образовательный, научный и культурный потенциал кадров внутри страны, передает корреспондент Zakon.kz.





«Прошу поручить соответствующим министерствам и высшим учебным заведениям скоординировать деятельность в сфере образования, которая позволила бы сохранить образовательный, научный и культурный потенциал кадров внутри республики, и решить следующие проблемы», - сказал он, оглашая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Ерболата Досаева.





Также, по словам парламентария, необходимо принять меры в отношении профильных министерств по формированию методики определения прогнозной потребности в кадрах в разрезе специальностей, отраслей и регионов.





«Кроме того, требуется усилить контроль за исполнением ст. 5 п. 43 закона РК «Об образовании», разрабатывающий и утверждающий правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда. Расширить практику предоставления университетских грантов для выпускников общеобразовательных школ и колледжей, проявивших особые отличные знания - «Алтын белгі», победители республиканских олимпиад и другие», - перечислил мажилисмен.





В то же время, на его взгляд, необходимо разработать программу целевых грантов от предприятий при условии оплаты за обучение студента, который после окончания вуза для трудоустройства возвращается к ним, и пересмотреть оценку качества образовательных услуг и оценки соответствия компетенции выпускников требованиям работодателей через независимую экспертизу.





«Это усилит реализацию стратегических задач по повышению отечественной конкурентоспособности образования, развитию человеческого капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста экономики", - сказал он.





А. Платонов акцентировал внимание на том, что в последнее время неоднократно поднимался вопрос о необходимости разработки программы, которая сократила бы отток выпускников школ в университеты соседних стран.





«Результаты конкурса присуждения образовательных грантов не оправдали надежд всех участников, ведь количество грантов ограничено. Это означает, что большинство студентов будет обучаться на платной основе. Но далеко не всем родителям по карману высокая стоимость обучения в вузах, из-за чего им нередко приходится отправлять детей за пределы страны, где расходы значительно ниже», - констатировал он.





Казахстанская молодежь, как отметил мажилисмен, является лидером среди представителей других иностранных студентов, обучающихся в России.





«По данным Центра социологических исследований Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2014-2015 учебном году насчитывалось более 75 тысяч казахстанских студентов. Фактически речь идет о системной «утечке мозгов», - подчеркнул парламентарий. По данным Ассоциации вузов Казахстана, большинство получивших образование в вузах РФ в Казахстан не возвращаются», - посетовал парламентарий.





По его мнению, несмотря на законодательное закрепление методики определения потребности в квалифицированных кадрах, возникает ощущение формального подхода к этому вопросу.





«Иначе не возникло бы проблем с избытком юристов, экономистов, менеджеров, международников и других специалистов, которые не востребованы на рынке труда. Возможно, и качество их подготовки играет роль, но все же отсутствие четкого прогноза является более весомым аргументом. Между тем, проведенный Центром трудовых ресурсов опрос по проблемам занятости выпускников вузов показал, что около 90% руководителей предприятий, имеющих трудности с заполнением вакансий, объясняют это отсутствием кадров с необходимой квалификацией. А это уже качество образования, недостаточное прохождение производственной практики, будь это в школе или на промышленном предприятии», - заключил А. Платонов.





Ксения Давыдова, Астана.

Фото: inform.kz.



