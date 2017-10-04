В горах курортной зоны Боровое построят стеклянный мост

Стеклянный подвесной мост планируют построить в горах Щучинско-Боровской курортной зоны, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Такой проект был инициирован на уровне акима Акмолинской области, - пояснил руководитель КГУ «Туристский информационный центр» при облуправлении туризма Жанат Нугуманов.





- Реализовываться он будет с привлечением частных инвестиций, т. е. не из госбюджета. Проектно-сметная документация пока не разрабатывалась, поэтому сказать о стоимости ничего не могу. ПСД тоже будет делаться за счет частных инвестиций. Когда появится потенциальный инвестор, мы начнем обговаривать с ним детали. Будем обсуждать и нагрузку на окружающую среду, и экологичность проекта. Все будет учитываться». Как сообщили в управлении туризма, подвесной мост будет протянут от горы Болектау до скалы Туфелька на расстояние порядка 230 метров. «По опыту строительства таких мостов в других странах, где они достигают в длину 500-600 м, это вполне реализуемо. В Китае и Японии есть подобные мосты над обрывами, и это привлекает множество туристов из различных стран», - добавил Жанат Нугуманов.





Реализация проекта планируется на 2018 год.





Оксана Матасова