В Алматинской области определена лучшая трудовая династия

«Лучшей трудовой династией» признана семья Букеевых из Аксуского района, члены которой более 30 лет проработали в сфере железнодорожных перевозок. Диплом и днежный сертификат на сумму 500 тысяч тенге вручил заместитель акима области Жаксылык Омар. Об этом стало известно сегодня в ходе торжественного собрания в честь Дня труда, которое состоялось во Дворце культуры им.И.Жансугурова г.Талдыкорган, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Обращаясь с приветственной речью к участникам торжественного собрания, заместитель акима области Жаксылык Омар отметил вклад каждого жителя области в успешное социально-экономическое развитие региона.









- Указом Президента Республики Казахстан в 2013 году был учрежден важный праздник – День труда, который зародился в рамках идеи Главы государства по построению Общества Всеобщего Труда. В этот замечательный день мы чествуем ветеранов, профессионалов своего дела, людей труда и всех тех, кто внес весомый вклад в развитие и укрепление экономики Казахстана. Сегодня социально-экономическое развитие Алматинской области характеризуется положительной динамикой. Это стало возможным благодаря ежедневному совместному труду каждого из вас. За это от имени руководства области вам отдельное спасибо! - сказал Ж.Омар.





Затем замакима области продолжил:





- Алматинская область богата трудовыми традициями. Важно, чтобы они были продолжены новыми поколениями специалистов. Без преувеличения могу сказать, что мы гордимся каждым из вас, ценим ваши достижения и трудовые успехи, направленные на процветание Родины и ее народа.





От имени руководства области еще раз с праздником вас! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений! - подытожил Ж.Омар и перешел к церемонии награждения.









За высокие результаты в труде и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность ряд граждан были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима области, медали «Ветеран труда» Министерства информации и коммуникаций РК был удостоен председатель общественного совета г.Талдыкорган, советник генерального директора Алматинской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Қазақтелеком» Жексембай Мейрембаев.









Далее заслуженные призы получили победители областного конкурса «Трудовой путь». Награждение состоялось по 3 номинациям. Так в номинации «Лучшая трудовая династия» первое место завоевала семья Букеевых из Аксуского района, члены которой более 30 лет проработали в сфере железнодорожных перевозок. В качестве приза семье был вручен днежный сертификат на сумму 500 тыс. тенге. В номинации «Лучший молодой работник производства» победителем стал Арман Мусин, уже 5 лет работающий инженером на предприятии «Жетісу изолятор» Сарканского района.





Молодому специалисту также был вручен сертификат на сумму 500 тыс. тенге. Такого же сертификата была удостоена учитель физики средней школы №17 с.Рудный Алтынай Алкуат - обладатель первого места в номинации «Лучший наставник работающей молодежи». Участники конкурса, завоевавшие вторые места, были награждены сертификатами на сумму 300 тыс. тенге каждый.





Также по таким же номинациям были награждены трое победителей онлайн-голосования, который проходило на официальном сайте акимата области. В качестве приза - денежные сертификаты на сумму 200 тыс. тенге каждый.









С ответным словом от лица награжденных выступили Жексембай Мейрембаев и Арман Мусин. Поблагодарив за оказываемую поддержку, выступающие заверили, что продолжат также активно трудиться на благо своего края.





Торжественная встреча завершилась праздничным концертом.









Стоит отметить, что за счет увеличения объемов в Алматинской области рост в основных отраслях составил 2,8%. Объем промышленной продукции вырос на 4,5% и достиг 468,5 млрд. тенге. В сельском хозяйстве рост составил 1,5% или 281,6 млрд.тенге. Также по Карте индустриализации с начала года было запущено 2 предприятия по выпуску стекла и металлических конструкций общей стоимостью 14,3 млрд. тенге. До конца года планируется реализовать дополнительно еще 5 проектов. Из ранее реализованных 51 проекта Карты 43 предприятия вышли на плановую мощность.









При этом на данном этапе за счет открытия новых предприятий, развития малого и среднего бизнеса создано более 22 тысяч новых рабочих мест, в том числе в рамках государственных и отраслевых программ – 14 тысяч. В области в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства вовлечено более 42 тысяч безработных и самозанятых граждан. Из них почти 20 тысяч трудоустроено, более 8 тысяч осваивают новые рабочие профессии. Еще 733 человека получили возможность открыть и расширить собственный бизнес на общую сумму 3,3 млрд. тенге.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области



