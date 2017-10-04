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В столичных школах экспериментально введут новый предмет

4 октября 2017, 15:51

Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества разработана новая учебная программа «Общество и религия».

В ряде школ Астаны планируется ввести новый предмет «Общество и религия», сообщил руководитель международного центра культур и религий министерства по делам религий и гражданского общества Айдар Абуов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

На сегодняшний день в учебной программе 9 классов среднеобразовательных школ столицы преподается предмет «Светскость и основы религиоведения».

Однако, по словам господина Абуова, в учебной программе по данной дисциплине имеются недочеты. В связи с этим ведомство планирует ввести новое содержание в учебный курс 8 и 9 классов.

«Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества разработана новая учебная программа «Общество и религия». Планируется, что после целого ряда экспертного обсуждения в школах будет введена данная учебная программа, для начала мы хотим ввести эту дисциплину в некоторых школах Астаны и Алматы в качестве эксперимента, а в последующие годы уже как новый предмет», – проинформировал Абуов на семинар-совещании по обсуждению вопросов дальнейшей организации профилактики религиозного экстремизма и терроризма.

Дисциплина «Общество и религия» будет состоять из более усовершенствованных техник.

Предполагается, что написание учебника для предмета «Общество и религия» завершится до конца этого года.

Фото с сайта dailynews.kz

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