В столичных школах экспериментально введут новый предмет
4 октября 2017, 15:51
Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества разработана новая учебная программа «Общество и религия».
В ряде школ Астаны планируется ввести новый предмет «Общество и религия», сообщил руководитель международного центра культур и религий министерства по делам религий и гражданского общества Айдар Абуов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
На сегодняшний день в учебной программе 9 классов среднеобразовательных школ столицы преподается предмет «Светскость и основы религиоведения».
Однако, по словам господина Абуова, в учебной программе по данной дисциплине имеются недочеты. В связи с этим ведомство планирует ввести новое содержание в учебный курс 8 и 9 классов.
«Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества разработана новая учебная программа «Общество и религия». Планируется, что после целого ряда экспертного обсуждения в школах будет введена данная учебная программа, для начала мы хотим ввести эту дисциплину в некоторых школах Астаны и Алматы в качестве эксперимента, а в последующие годы уже как новый предмет», – проинформировал Абуов на семинар-совещании по обсуждению вопросов дальнейшей организации профилактики религиозного экстремизма и терроризма.
Дисциплина «Общество и религия» будет состоять из более усовершенствованных техник.
Предполагается, что написание учебника для предмета «Общество и религия» завершится до конца этого года.
Фото с сайта dailynews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881523-1616f33a04fb35b123df39265c553f88
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...