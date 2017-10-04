Ребёнок в коробке: В Астане женщине приходится брать младенца на работу в донерную

Несмотря на трудности с жильём, она не теряет оптимизма и надежды на благополучное будущее.

В одной из донерных столицы работает женщина, вынужденная брать на работу полуторамесячного младенца и оставлять его рядом с собой в обычной коробке из-под микроволновой печи. Фотографией молодой матери поделился на своей странице в Facebook пользователь Тимур Моржиков , передает Zakon.kz





«Это фото я сделал тайком в донерной на углу улиц Богенбай Батыра и Бейбитшилик в городе Астана. Сердце кровью обливается при виде малыша, который лежит целый день в коробке из-под микроволновки, пока его мама вынуждена готовить донеры, чтобы хоть как-то прокормить своё дитя. И нельзя её осуждать! Она крутится, как может...», - написал он.









Фотография вызвала большой резонанс среди пользователей Казнета. Многие пожелали помочь женщине. По многочисленным просьбам комментаторов Тимур Моржиков навестил её еще раз.





«Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой пост с тёплыми словами сочувствия и поддержки! Честно, не ожидал, что публикация вызовет такой большой резонанс. От того на душе тепло и радостно, за такую отзывчивость среди наших людей! Саму маму зовут Улбала. Она работает в этой донерной с сестрой. Они очень переживают за судьбу малышки и за то, что их история получила такую большую огласку. Я им высказал от вашего лица (прим.ред. – комментаторов) тёплые слова поддержки. И несмотря на то, что девушки испытывают трудности с жильём, они не теряют оптимизма и надежды на благополучное будущее. Если вам не сложно, помогите им чем сможете: деньги, тёплая одежда, игрушки - всё будет в помощь», - рассказал он.





Один из комментаторов также посетил молодую маму и узнал, что ребенку всего 1,5 месяца, это девочка, ее зовут Перизат.





«Только что был у этой семьи. Говорят, что им никакая помощь не нужна, все хорошо, а в том, что ребенок с ними, она не видит ничего удивительного. Я же с ним рядом, говорит она. Она попросила граждан не беспокоиться, дела у них идут хорошо, донеры покупают. Сама девушка в разводе, но ее поддерживает дружная семья», - написал Ренат Ташкинбаев.





Фото: facebook.com/morzhikoff,two-angels.com.ua