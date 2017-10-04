Инфляция снижается, и это факт - эксперт

В текущем году цены росли в 1,3 раза медленнее, чем в прошлом.

Доклад главы Нацбанка РК на заседании Правительства РК 3 октября о рисках в экономике, влияющих на уровень инфляции в стране, вызвал немало обсуждений в обществе. Однако, неполное понимание того, о чём было сказано, создало массу спекуляций на эту тему, считают эксперты.





Между тем, в докладе был указан важный факт - снижение инфляции в этом году. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по итогам 9 месяцев инфляция сложилась на уровне 4,2% по сравнению с 5,6% за аналогичный период прошлого года.





Также в докладе Председателя Нацбанка РК был сделан акцент на важности дальнейшей «стабилизации инфляционных ожиданий».





«Да, я согласен с официальными данными, что инфляция в Казахстане снижается, - говорит известный казахстанский финансист Мурат Темирханов. - Что касается инфляционных ожиданий населения, то действительно очень важна их стабилизация и снижение. Ведь в случае их повышения меняется поведение как населения, так и юридических лиц, что в целом влияет на весь рынок. К примеру, компании могут снижать расходы и приостанавливать инвестиции, а у рядовых потребителей снижается покупательская способность, возрастает потребность в повышении заработной платы. В этой ситуации важны слаженные, согласованные действия как со стороны Нацбанка, так и правительства, а также совместные усилия по повышению доверия населения к экономической политике государства».





«Стабилизации инфляционных ожиданий все большее значение придают центробанки во всем мире, поскольку это делает экономику более гибкой в случае неблагоприятных шоков», - отмечает директор Департамента исследований и статистики Нацбанка РК Виталий Тутушкин.





Он также подтвердил, что в текущем году цены росли в 1,3 раза медленнее, чем в прошлом. При этом годовая инфляция составила 7,1%, тогда как в конце прошлого года она достигала 8,5%, а в июле 2016 г – 17,7%.



