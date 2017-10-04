Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Джигурду уличили в измене Анисиной с состоятельной итальянкой

4 октября 2017, 16:37

Марина Анисина выгоняет бывшего мужа из дома, куда тот привел новую возлюбленную.

Между недавно помирившимися Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной встала состоятельная итальянка. Узнав об измене, фигуристка решила выгнать бывшего мужа из дома, сообщает "Дни.ру".

Никита Джигурда познакомился с Донной Луной на съемках передачи про магию драгоценных камней. Женщина является дизайнером ювелирных украшений, она родом из России, хоть и живет в Италии. Донна увлекается мистикой и эзотерикой , поэтому неудивительно, что Никита быстро нашел с ней общий язык. Якобы после съемок Джигурда позвал Луну к себе в гости, та согласилась.

"У них романтические отношения. Она уже несколько дней гостит в его московской квартире. Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной. Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье", – цитирует бывшего директора Джигурды Антонину Саврасову сайт "Комсомольская правда".

Однако, по словам женщины, у Никиты и Донны Луны не только личное притяжение, но и деловая заинтересованность. Якобы знойная итальянка собирается продвигать свою продукцию в России, а эпатажный артист лишний раз пропиариться.

Впрочем, сам Никита Джигурда заявил, что верен своей экс-супруге Марине Анисиной.

Фото: vchaspik.ua

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...