Джигурду уличили в измене Анисиной с состоятельной итальянкой

Марина Анисина выгоняет бывшего мужа из дома, куда тот привел новую возлюбленную.

Между недавно помирившимися Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной встала состоятельная итальянка. Узнав об измене, фигуристка решила выгнать бывшего мужа из дома , сообщает " , сообщает " Дни.ру ".





Никита Джигурда познакомился с Донной Луной на съемках передачи про магию драгоценных камней. Женщина является дизайнером ювелирных украшений, она родом из России, хоть и живет в Италии. Донна увлекается мистикой и эзотерикой , поэтому неудивительно, что Никита быстро нашел с ней общий язык. Якобы после съемок Джигурда позвал Луну к себе в гости, та согласилась.





"У них романтические отношения. Она уже несколько дней гостит в его московской квартире. Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной. Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье", – цитирует бывшего директора Джигурды Антонину Саврасову сайт "Комсомольская правда".





Однако, по словам женщины, у Никиты и Донны Луны не только личное притяжение, но и деловая заинтересованность. Якобы знойная итальянка собирается продвигать свою продукцию в России, а эпатажный артист лишний раз пропиариться.





Впрочем, сам Никита Джигурда заявил, что верен своей экс-супруге Марине Анисиной.



