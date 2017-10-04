Джигурду уличили в измене Анисиной с состоятельной итальянкой
4 октября 2017, 16:37
Марина Анисина выгоняет бывшего мужа из дома, куда тот привел новую возлюбленную.
Между недавно помирившимися Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной встала состоятельная итальянка. Узнав об измене, фигуристка решила выгнать бывшего мужа из дома, сообщает "Дни.ру".
Никита Джигурда познакомился с Донной Луной на съемках передачи про магию драгоценных камней. Женщина является дизайнером ювелирных украшений, она родом из России, хоть и живет в Италии. Донна увлекается мистикой и эзотерикой , поэтому неудивительно, что Никита быстро нашел с ней общий язык. Якобы после съемок Джигурда позвал Луну к себе в гости, та согласилась.
"У них романтические отношения. Она уже несколько дней гостит в его московской квартире. Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной. Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье", – цитирует бывшего директора Джигурды Антонину Саврасову сайт "Комсомольская правда".
Однако, по словам женщины, у Никиты и Донны Луны не только личное притяжение, но и деловая заинтересованность. Якобы знойная итальянка собирается продвигать свою продукцию в России, а эпатажный артист лишний раз пропиариться.
Впрочем, сам Никита Джигурда заявил, что верен своей экс-супруге Марине Анисиной.
Фото: vchaspik.ua
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