В ЮКО до конца года сдадут в эксплуатацию 6000 квартир

До конца текущего года в Южно-Казахстанской области сдадут в эксплуатацию 116 многоэтажных жилых домов или 6000 квартир. В целом, в регионе ведется строительство 263 жилых домов. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления строительства Южно-Казахстанской области Куттыбек Жамашев, передает пресс-служба акима ЮКО.





По словам руководителя управления, за счет государственного бюджета строятся 108 домов, из которых 61 дом сдадут в эксплуатацию до конца года. За счет Национальных компаний завершается строительство 43 домов из 45. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию 6 домов из 8, строящихся акционерным обществом «СПК «Шымкент». Кроме того, до конца этого года планируется завершить строительство 6 домов из 102, которые строятся за счет средств частных предпринимателей. Оставшиеся 147 домов переходящие на 2018 год.





«По итогам 8 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 3783 квартир, общей площадью 400,2 тыс. кв. метров. Строительство жилых домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 124,0%. По сравнению с прошлым годом индекс физического объема введенного жилья перевыполнен на 105% и составил 115,7 млрд. тенге», - Куттыбек Жамашев.









Наряду с этим, в рамках государственной программы «Нурлы жол» в области ведется строительство 32 школ. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию 19 школ, переходящих с 2016 года. Отметим, что на сегодняшний день на благо народа сдано 16 школ. Вместе с тем, до конца года планируется сдать в эксплуатацию 3 школы. Оставшиеся 13 школ намерены сдать в 2018 году. Также, за счет республиканского бюджета ведется строительство 4-х школ и 1 школы-интерната. Строительство данных объектов завершится в 2018 году. Кроме того, за счет областного бюджета ведется строительство 39 школ и 3 колледжей. На сегодня сданы в эксплуатацию 8 школ.





Помимо этого, ведется строительство 38 объектов сферы здравоохранения. Из них сданы 5 объектов, 29 объектов планируют сдать до конца года. Строительство 4 поликлиник - переходящие на 2018 год. Остальные 11 социальных объектов будут завершены в 2018 году.





В этом году за счет средств государственного бюджета ведется строительство 21-го инфраструктурного объекта. До конца года запланирована сдача 8 объектов, 13 объектов - переходящие на 2018 год. Напомним, в этом году 1 сентября сданы в эксплуатацию 6 объектов, что позволило обеспечить инфраструктурой 1485 земельных участков.









Стоит отметить, в 2017 году со стороны управления ведется разработка проектно-сметной документации для строительства 47 объектов. В целом, из 47 проектов 26 являются новыми, а 21 – переходящие с 2016 года. В 2017 году запланирована сдача 20 проектов, финансирование которых осуществляется из областного бюджета.





Фото: Самат Мырзалиев



