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В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

4 октября 2017, 16:48

Лауреатами премии стали швейцарец Жак Дюбоше, британец Ричард Хендерсон и американский ученый Йоахим Франк.

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали швейцарец Жак Дюбоше, британец Ричард Хендерсон и американский ученый Йоахим Франк — «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения», сообщает РБК.

Исследования Дюбоше, Хендерсона и Франка, как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, помогают улучшить и упростить визуализацию биомолекул.

Криоэлектронная микроскопия, разработкой которой занимались ученые, «переместила биохимию в новую эру».

«Научные прорывы часто строятся на успешной визуализации объектов, невидимых для человеческого глаза. Однако «биохимические карты» долгое время оставались пустыми. Криоэлектронная микроскопия меняет это положение», — объясняет свое решение Нобелевский комитет. Теперь исследователи могут замораживать биомолекулы в движении и впервые визуализировать многие процессы, которые являются ключевыми не только в понимании химии жизни, но и в развитии фармацевтических препаратов, отмечается в сообщении.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 декабря. Ее сумма в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн).



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