Назарбаев посетил в Актобе тепличный комплекс

Продуктивная мощность предприятия составляет 6 тыс тонн овощей в год.

В Актобе в ходе рабочего визита глава государства посетил теплицу «Greenhouse Kazakhstan», в строительстве которой была использована передовая инновационная система Ultra-Clima , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о возможностях данного проекта по поставке овощей для всего региона, а также экспорту овощной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.





Продуктивная мощность предприятия составляет 6 тыс тонн овощей в год. Тепличный комплекс построен в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития при поддержке АО «КазАгроФинанс».



