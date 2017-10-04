Назарбаев посетил в Актобе тепличный комплекс
4 октября 2017, 16:49
Продуктивная мощность предприятия составляет 6 тыс тонн овощей в год.
В Актобе в ходе рабочего визита глава государства посетил теплицу «Greenhouse Kazakhstan», в строительстве которой была использована передовая инновационная система Ultra-Clima, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о возможностях данного проекта по поставке овощей для всего региона, а также экспорту овощной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Продуктивная мощность предприятия составляет 6 тыс тонн овощей в год. Тепличный комплекс построен в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития при поддержке АО «КазАгроФинанс».
Фото: kaf.kz
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