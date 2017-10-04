Заслуженные награды! День труда отметили в Алматинской области

В Талдыкоргане во Дворце культуры имени И.Жансугурова в честь праздника Труда состоялось торжественное собрание с лучшими тружениками области передает zakon.kz





Cобравшихся жетысусцев, объединяет любимая работа, которой многие из них отдали не только годы жизни, но и всю свою любовь. С таким замечательным праздником и всех присутствующих поздравил заместитель акима области Жаксылык Омар.









- В этот замечательный день мы чествуем ветеранов, профессионалов своего дела, людей труда. Каждый из вас внес достойный вклад в развитие области и страны. Отмечу, что на сегодня социально-экономическое развитие региона имеет положительную динамику. За счет увеличения объемов в основных отраслях рост составил 2,8%. А объем промышленной продукции достиг почти 470 миллиардов тенге. Эти все показатели растут благодаря вашему ежедневному труду. Сейчас наша ключевая задача – создание постоянных рабочих мест. Это залог того, что молодое поколение сможет реализовать свой потенциал на родной земле. Радует, что у нас все больше открываются новые заводы, предприятия, очень хорошо развивается малый и средний бизнес. За счет чего появляются и новые рабочие места. Главное, чтобы молодежь стремилась освоить рабочие профессии. Для этого мы создаем все условия. Например, в пяти колледжах открыты новые специальности. Все это говорит о том, что государство создает условия для самореализации. С праздником вас! Желаю всем жителям области крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений! - подчеркнул заместитель акима области.









А затем наградил лучших представителей самых разных профессий, добившихся высоких производственных результатов, а также призеров областного конкурса «Еңбек жолы».





В числе награжденных – электромонтер АО «КЕГОК» Илийского района Болаткан Байпакбаев. Также почетные грамоты получили свекловод Коксуского района Ляззат Шалабаева, педагог начальных классов по технологии школы Жаманты Жамбылского района Жамиля Есимова, инженер-лесник Балхашского района Улан Бегимбеков и другие.









Не остался без наград и старейший работник АО « Казахтелеком» Жексембай Мейрембаев. Он удостоился нагрудного знака «Ветеран труда» от министерства информации и коммуникаций.





Не секрет, что наша область богата трудовыми династиями, их тоже ждали награды. Так в конкурсе «Еңбек жолы» номинацию «Үздік еңбек әулеті» получила семья Букеевых.









Лучшим молодым сотрудником стал главный инженер завода «Жетысу изолятор» Арман Мусин. А ведущим наставником молодых специалистов была названа преподаватель физики города Текели Алтынай Алкуат.





- Поздравляю всех с Днем труда! Я недавно работаю, многому учусь. Главное для меня, чтобы мой труд приносил людям пользу. Спасибо вам за доверие. Буду и дальше трудиться во благо страны. Призываю молодых получать востребованные и хорошо оплачиваемые рабочие специальности, - сказал главный инженер завода «Жетысу изолятор» Арман Мусин.









Завершилось торжественное собрание праздничным концертом, подготовленный творческими коллективами города Талдыкоргана.



