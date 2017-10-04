В Карагандинской области внедрят семь проектов, представленных на ЭКСПО-2017

Все проекты были представлены в павильоне «Нур Алем» в сфере зелёной энергетики. Три из них уже реализованы в регионе.

Ряд инновационных проектов, разработанных специально к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, реализуют в Карагандинской области. Об этом на первом Научно-техническом совете доложил руководитель областного Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галимжан Жумасултанов.





Все проекты были представлены в павильоне «Нур Алем» в сфере зелёной энергетики. Три из них уже реализованы в нашем регионе. Запущена биогазовая установка в посёлке Дубовка, которая направлена на переработку органических отходов с целью получения электрической и тепловой энергии, а также на получение органических удобрений.





Введена в эксплуатацию в 2015 году мини-ГЭС на Интумакском водохранилище. Её мощность составляет 570 кВт. Выработанная электроэнергия подаётся в общественные сети посёлка Амангельды через линии «Караганда Жарык».





Третий проект - инновационная система газоочистки «АBsalut ecology», которая позволяет решить энергетические проблемы региона, осуществляя высокотехнологичную очистку промышленных выбросов.





- Ещё два проекта находятся на стадии реализации: «Солнечная электростанция» в Сарани и «Экологически чистые гидродинамические нагреватели жидких сред», - информировал Галимжан Жумасултанов. - Примечательно, что гидродинамические нагреватели жидких сред - это разработка инженеров Карагандинского государственного технического университета. В учебных мастерских вуза разработали и изготовили несколько экспериментальных установок, которые в ходе опытно-промышленных испытаний показали существенную экономию энергопотребления.





Завершить строительство солнечной электростанции в Сарани планируется в 2018 году. Её мощность будет равна 100 МВт - по этому показателю она должна стать крупнейшей в Центральной Азии. Проект полностью финансируется за счёт прямых инвестиций из стран Евросоюза и имеет поддержку государственных и частных инвестиционных структур ФРГ, Чехии и Словакии.





Ещё два проекта - биотопливо второго поколения и алюмофехралевые обогреватели - сейчас тестируют. Биотопливо - разработка учёных Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. В качестве сырья для топлива используются многолетние травы, которые растут на территории нашей страны. Сейчас разработчики ищут инвесторов, готовых поддержать проект и запустить его в производство.





Алюмофехралевые обогреватели предназначены для промышленных и бытовых помещений. По данным разработчиков, обладают высоким коэффициентом полезного действия. Инициатор проекта, ТОО «Элитмет», уже получил патент на изобретение и присвоил товарный Фантом ЭМКО.





Галимжан Жумасултанов также рассказал о проектах, представленных на ЭКСПО зарубежными партнёрами. 150 самых интересных и актуальных разработок уже направлены в районы. Они прорабатываются вузами совместно с крупнейшими предприятиями региона.





- На сегодняшний день шесть компаний, такие как «Корпорация «Казахмыс», «Kazakhmys Smelting», «Евразиан Фудс», «Dala Mining», «Казгеология» и «ГорКомТранс», выразили заинтересованность во внедрении 35 технологий и разработок учёных из Великобритании, Франции, Финляндии, Словакии, Чехии и других стран, - сообщил докладчик. - В основном это проекты в сферах утилизации и переработки ТБО, энергосбережения и энергоэффективности, а также в сферах альтернативных источников энергии. В настоящее время из представленных 35 технологий мы, совместно с вузами и институтами развития, проводим работу по отбору наиболее перспективных.





В ближайшее время планируется утвердить «Дорожные карты» по внедрению проектов на промышленных и коммунальных производствах области. Власти региона будут отслеживать ситуацию с внедрением инновационных разработок на предприятиях.



