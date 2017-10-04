В Астане ограбили букмекерскую контору
4 октября 2017, 16:59
Подозреваемого еще не задержали, разосланы ориентировки во все отделы полиции.
В Астане совершено нападение на букмекерскую контору. Преступник скрылся с 700 тысячами тенге, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Астаны.
Нападение произошло во вторник, 3 октября, в районе 19.00-19.15 по адресу: улица Ауезова, 38. Неизвестный мужчина похитил более 700 тысяч тенге, сообщили Sputnik Казахстан в букмекерской конторе.
Подозреваемого еще не задержали, разосланы ориентировки во все отделы полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта liter.kz
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