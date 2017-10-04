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В Астане ограбили букмекерскую контору

4 октября 2017, 16:59

Подозреваемого еще не задержали, разосланы ориентировки во все отделы полиции.

В Астане совершено нападение на букмекерскую контору. Преступник скрылся с 700 тысячами тенге, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Астаны.

Нападение произошло во вторник, 3 октября, в районе 19.00-19.15 по адресу: улица Ауезова, 38. Неизвестный мужчина похитил более 700 тысяч тенге, сообщили Sputnik Казахстан в букмекерской конторе.

Подозреваемого еще не задержали, разосланы ориентировки во все отделы полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта liter.kz

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