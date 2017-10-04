Ученые: Черный чай помогает сбросить лишний вес

В последние годы ученые серьезно заинтересовались теми плюсами для здоровья, которые влечет употребление зеленого чая. Как показали наблюдения за жизнью добровольцев и опыты на животных, зеленый чай действительно обладает множеством полезных свойств, продлевающих жизнь, – он снижает вероятность разрыва стенок артерий, нормализует метаболизм глюкозы и улучшает работу сердца.





Ученые проверили, нет ли аналогичных свойств и у черного чая. Для этого они провели эксперименты на мышах, которым назначили различные диеты с высокой или низкой концентрацией сахаров и жира.





Во всех кормах было больше калорий, чем требуется для нормальной жизни мышей, благодаря чему грызуны быстро набрали лишний вес. После этого ученые разделили мышей на несколько групп и начали добавлять в корм некоторых из них экстракты зеленого и черного чая.



