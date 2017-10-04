Ученые: Черный чай помогает сбросить лишний вес
4 октября 2017, 17:03
Как оказалось, активные вещества черного чая стимулируют рост некоторых полезных бактерий и подавляют микробы, обычно обитающие в кишечнике тучных людей и грызунов.
Употребление черного чая оказалось связано со снижением веса и улучшением работы микрофлоры кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на European Journal of Nutrition.
В последние годы ученые серьезно заинтересовались теми плюсами для здоровья, которые влечет употребление зеленого чая. Как показали наблюдения за жизнью добровольцев и опыты на животных, зеленый чай действительно обладает множеством полезных свойств, продлевающих жизнь, – он снижает вероятность разрыва стенок артерий, нормализует метаболизм глюкозы и улучшает работу сердца.
Ученые проверили, нет ли аналогичных свойств и у черного чая. Для этого они провели эксперименты на мышах, которым назначили различные диеты с высокой или низкой концентрацией сахаров и жира.
Во всех кормах было больше калорий, чем требуется для нормальной жизни мышей, благодаря чему грызуны быстро набрали лишний вес. После этого ученые разделили мышей на несколько групп и начали добавлять в корм некоторых из них экстракты зеленого и черного чая.
К большому удивлению ученых, черный чай оказался не менее полезным для грызунов, чем зеленый, – буквально через четыре недели вес мышей вернулся в норму, достигнув таких же показателей, что и у их сородичей из контрольной группы, питавшихся низкокалорийной пищей.
Подобные результаты удивили ученых – полифенолы и другие потенциально полезные вещества, содержащиеся в черном чае, в принципе не могут проникнуть через стенки кишечника и попасть в кровь. Сравнив отличия в работе организма мышей, получавших черный чай, и других грызунов, команда ученых пришла к выводу, что снижение веса и другие позитивные сдвиги были связаны с резкими изменениями в составе микрофлоры.
Как оказалось, активные вещества черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий и подавляли микробы, обычно обитающие в кишечнике тучных людей и грызунов. Все это помогло мышам сбросить лишний вес, улучшить метаболизм и получить другие плюсы.
Такие выводы, как отмечают ученые, говорят в пользу того, что аналогичных эффектов можно добиться и для организма человека — если употреблять много черного чая, не увлекаясь при этом сладостями и сахаром.
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