Назарбаев посетил Актюбинский завод ферросплавов
В ходе рабочей поездки в Актобе глава государства ознакомился с работой одного из цехов Актюбинского завода ферросплавов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.
Актюбинский завод ферросплавов - одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха.
4 октября 2017, 17:04
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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