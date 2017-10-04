Депутат просит решить проблему с общежитиями для иногородних студентов

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Бахтияр Макен обратился к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с просьбой принять меры по решению вопроса обеспечения иногородних студентов общежитиями, передает корреспондент Zakon.kz.

«Считаем целесообразным разработать специальную программу, предполагающую увеличение числа мест в общежитиях, к примеру, Дорожную карту. Также совместно с местными исполнительными органами рассмотреть возможность строительства студенческих общежитий с использованием механизмов государственно-частного партнерства», - сказал он, оглашая депутатский запрос.

Также, по его словам, необходимо провести аудит соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к вузам и колледжам в части обязательного наличия общежития для студентов.

Парламентарий напомнил, что Глава государства уделяет большое внимание развитию системы образования. В связи с этим необходимо создавать соответствующие условия подготовки высококвалифицированных кадров для экономики страны. При этом важно, чтобы отечественные вузы, независимо от форм собственности, имели научные библиотеки, центры питания, общежития, спортивные сооружения и другие инфраструктурные составляющие.

Как рассказал мажилисмен, сегодня молодежь очень тревожит вопрос нехватки мест в общежитиях вузов.

«На сегодня, пожалуй, это одна из актуальных социальных проблем для студенческой молодежи. Сегодня общая численность иногородних студентов по республике составляет 204 869 человек, из них 101 614 обучающихся нуждаются в общежитии и только 67 780 обучающихся проживают в общежитиях. Это составляет всего лишь 66%», - констатировал Б. Макен.

По его данным, наибольшее количество нуждающихся студентов сосредоточены в городах Алматы, Астаны, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, и Жамбылской областях, преимущественно в государственных вузах.

«В целом, число первокурсников с каждым годом растет, при этом катастрофически не хватает мест в студенческих общежитиях. Между тем, не все общежития соответствуют общим санитарным правилам и нормам, в них не созданы условия для учебы и отдыха, некоторые в аварийном состоянии. Студенты зачастую проживают по четыре и более человек в комнатах, в которых предусмотрено проживание до трех человек», - указал он.

Также существует проблема так называемых «мертвых душ», когда по договору студенты занимают место в студенческом общежитии, но по факту не проживают.

«Никто не отслеживает и не контролирует эти случаи. А в это время иногородним студентам, оставшимся без места в студенческом общежитии, приходится самостоятельно искать жилье. Перед началом учебного года, как правило, стоимость жилья возрастает в разы и не каждая семья может позволить себе оплачивать и учебу, и аренду квартиры, это ощутимо для семейного бюджета», - пояснил депутат.

Как добавил мажилисмен, Президент РК в 2012 году обратил внимание на необходимость пересмотра социально-бытовых вопросов казахстанских студентов и конкретно дал поручение правительству разработать программу «Студенческое жилье».

«Эта программа предусматривала до 2016 года решить проблему нехватки общежитий на 80 %, но на данный момент программа не реализована. В законе РК «Об образовании» в статье 47 пункта 9) говорится, что принятые на обучение студенты, в соответствии с государственным образовательным заказом, обеспечиваются организациями образования местами в общежитиях в порядке, определённом уполномоченным органом в области образования. К сожалению, законодательно закрепленные нормы не выполняются», - резюмировал Б. Макен.

Ксения Давыдова