ГАЗель напополам, разнесенный дом и чудом уцелевшие люди: крупное ДТП в Алматы

В мкр.Ерменсай в Алматы произошло крупное ДТП, в котором чудом обошлось без пострадавших, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По предварительным данным, бетононасос спускался по ул.Тылды. Преодолев затяжной поворот, тяжелая машина начала набирать скорость. И в этот момент водитель увидел впереди маршрутку, в которую заходила группа детей. Водитель тяжеловеса вывернул от автобуса в сторону. На скользкой дороге его занесло и потащило в сторону. Грузовик, снеся столб линий электропередач, забор, влетел на территорию частного дома барачного типа на двух хозяев. В одном из дворов дома стояла ГАЗель. Многотонная машина, как на трамплине подскочив на бугорке, переворачиваясь в воздухе, снесла ее, оторвав заднюю часть и отбросив ее в сторону. Дальше неуправляемая машина снесла 8 плодовых деревьев, кусты, и упала на бок. Ее протащило по земле несколько метров.





Как рассказал владелец ГАЗели, он только приехал домой, подошел к двери и услышал рядом жуткий грохот - мимо него пролетел бетононасос, который раскидал по территории находившиеся там холодильные камеры. В ГАЗели было оборудование для холодильников. Они все повылетали из машины, и сейчас неизвестно где находятся.





Житель второй половины дома рассказал, что только зашел внутрь, разулся, и пошел открыть дверь на веранду, чтобы выпустить кошку. В это время раздался шум. Когда он открыл дверь, веранды уже не было - ее как будто срезало. Также разворотило крышу дома, которую обновили буквально этим летом. Позже на доме обнаружили трещину.





На место происшествия приехали представители организации, которой принадлежит бетононасос. Его водитель не пострадал, но пребывал в состоянии шока. Кто-то из очевидцев выдвинул версию, что у машины отказали тормоза, однако выше по дороге, со слов сотрудников полиции, есть тормозной путь.





В целом обошлось без пострадавших.





Вес бетононасоса составляет примерно 32 тонны. Судя по всему, ее придется разбирать, чтобы извлечь с территории.



