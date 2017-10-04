Рассмотрены соглашения об автомобильном сообщении с Узбекистаном и Норвегией

На расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената рассмотрен проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года».

Протокол, подписанный в Астане 23 марта 2017 года, предусматривает открытие автомобильных пунктов пропуска «Целинный» и «Сырдарья», изменение статуса автомобильных пунктов пропуска «Казыгурт», «Капланбек», «Атамекен» с «двухстороннего» на «многосторонний» и перенос железнодорожного пункта пропуска со станции Бейнеу на станцию Оазис.

Также сенаторы обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках».

Ратификация данного Соглашения, подписанного в Астане 25 июня 2012 года, позволит создать правовую основу для осуществления автомобильных перевозок между Казахстаном и Норвегией, а также будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.