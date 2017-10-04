Подробности крушения Ан-28 под Алматы рассказал замглавы МИР РК

Стали известны подробности падения и возгорания самолета возле села Междуреченского в Алматинской области, заявил глава специальной комиссии министерства по инвестициям и развитию (МИР) по расследованию причин крушения, замминистра ведомства Роман Скляр.

«После взлета из аэропорта Алматы в 18:35 воздушное судно заняло заданный эшелон — 3050 метров, в 18:47 радары диспетчерских служб РГП «Казаэронавигация» зафиксировали несанкционированное снижение воздушного судна с указанного эшелона полета. В 18:53 воздушное судно исчезло с экранов радаров», — проинформировал Скляр.

По информация «Казаэронавигации», воздушное судно находилось «в постоянном снижении в положении разворота вплоть до столкновения с землей».

Вице-министр сообщил, что на момент катастрофы воздушное судно имело действующий сертификат летной годности, выданный Комитетом гражданской авиации.

«По окончании работы государственной комиссии результаты расследования причины данного авиационного происшествия будут официально опубликованы и доведены до вашего сведения», — добавил глава комиссии.

3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы».

Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.

На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна - Цой Г.Н. - гражданин Кыргызстана, второй пилот - Кутафин Е. - гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Они летели к роженице, находившейся в тяжелом состоянии. Все погибли.

В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших.

По предварительной версии, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Но при снижении борт зацепился за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.