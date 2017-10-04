Режиссера Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании несовершеннолетней

Жительница Швейцарии подала жалобу на режиссера Романа Полански за изнасилование в 1972 году. Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры кантона Санкт-Галлен Роман Доблер

Как сообщили в полиции Санкт-Галлена, жалоба поступила 26 сентября от 61-летней Ренаты Лэнгер. Она заявила, что Полански в феврале 1972 года изнасиловал ее в городе Гштаат. Полиция передала жалобу в кантональную прокуратуру.





"Сегодня все файлы, все, что мы имеем по делу, будут переданы в генеральную прокуратуру кантона Берн", — сказал Доблер.





По его словам, поскольку предполагаемое изнасилование было совершено в городе Гштаат, который находится в кантоне Берн, оно не имеет отношения к прокуратуре Санкт-Галлена. Однако жалоба была подана именно в этом кантоне, поэтому прокуратуре Берна предстоит решить, под чью юрисдикцию попадает данное дело. Доблер не стал уточнять, когда может быть принято решение по данному вопросу, но отметил, что обычно эта процедура занимает несколько дней.





"Вторым шагом будет определение, насколько оно соответствует срокам давности, и будет ли проводиться расследование", — сказал он.





Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.



