В Астане ведущие эксперты правоохранительных органов изучают современные научные методы исследования в сфере уголовного правосудия

Астана - 2-6 Октября 2017г. в отеле «Park Inn» проходит семинар «Современные научные методы исследования в сфере уголовного правосудия» для ведущих экспертов Верховного Суда, правоохранительных органов, Академии правосудия при Верховном Суде и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Подход по выработке политики, основанной на доказательствах, является новой тенденцией в мировой практике, которая помогает принимать значимые решения в государственной политике на основе научно доказанных фактов. Такой подход направлен на повышение эффективности правового регулирования, экономию ресурсов и бюджетных средств, минимизацию рисков и т.д.

«Содействуя улучшению исследовательского потенциала ведущих экспертов в сфере уголовного правосудия, проект EUCJ поддерживает продвижение методов доказательной политики на самых высоких уровнях. Настоящий подход может использоваться для улучшения общественной безопасности, создания систематичных подходов к правосудию, сокращения дублирования усилий и противоречивых действий, а также для рационального использования ограниченных системных ресурсов правосудия. Этот семинар дополняет общий подход, направленный на наращивание потенциала для разработки, проведения и оценки политики на основе доказательств в системе уголовного правосудия», отметил руководитель проекта EUCJ Билл Мейзер.

Международные и национальные лекторы в рамках семинара расскажут о современных методах криминологических исследований, полевых исследованиях в научных исследованиях, современных методологиях социологии права, вопросах защиты детей из уязвимых социальных групп. По результатам семинара, участники получат новые аналитические и исследовательские навыки.

Проект EUCJ («Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане»), финансируемый Европейским Союзом, является частью программы «Поддержка судебной реформы в Республике Казахстан». В реализации проекта участвуют Организация по сотрудничеству Северной Ирландии (NI-CO) в партнерстве с Министерством юстиции Великобритании, Службой Пробации Нидерландов и Национальной школой судебных органов и государственной прокуратуры Польши.

За дополнительной информацией обращайтесь к:

Мире Бейсеновой, национальному эксперту по работе со стейкхолдерами проекта EUCJ, тел.: + 7 (7172)23 70 19, 23 70 21 или e-mail: mbeisenova@nico.org.uk или к Эльнаре Байназаровой, Пресс-секретарю Представительства ЕС в РК, тел: +7 7172 974567, e-mail: Elnara.BAINAZAROVA@eeas.europa.eu