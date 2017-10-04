Величина прожиточного минимума в сентябре 2017 года составила 25 139 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,1%, а сентябрем 2016 г. - увеличилась на 8,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц, фруктов и овощей - по 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.
|
тенге
|
|
В среднем на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше 18 лет
|
Пенсионеры и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного
минимума
|
25 139
|
22 473
|
31 252
|
23947
|
29 468
|
23 382
|
23 191
|
Продовольственные товары
|
15 083
|
13 484
|
18 751
|
14 368
|
17 681
|
14 029
|
13 914
|
Непродовольственные товары и платные услуги
|
10 056
|
8 989
|
12 501
|
9 579
|
11 787
|
9 353
|
9 277
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
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