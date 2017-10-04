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Величина прожиточного минимума в сентябре 2017 года составила 25 139 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,1%, а сентябрем 2016 г. - увеличилась на 8,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц, фруктов и овощей - по 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.

 

тенге

 

В среднем на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше 18 лет

Пенсионеры и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного

минимума

25 139

22 473

31 252

23947

29 468

23 382

23 191

Продовольственные товары

15 083

13 484

18 751

14 368

17 681

14 029

13 914

Непродовольственные товары и платные услуги

10 056

8 989

12 501

9 579

11 787

9 353

9 277

 

r03-10-2017-1

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

4 октября 2017, 17:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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