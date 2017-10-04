Величина прожиточного минимума в сентябре 2017 года составила 25 139 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,1%, а сентябрем 2016 г. - увеличилась на 8,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц, фруктов и овощей - по 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 25 139 22 473 31 252 23947 29 468 23 382 23 191 Продовольственные товары 15 083 13 484 18 751 14 368 17 681 14 029 13 914 Непродовольственные товары и платные услуги 10 056 8 989 12 501 9 579 11 787 9 353 9 277

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.