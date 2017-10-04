Назарбаеву в Актобе показали процесс производства рельсов
4 октября 2017, 17:39
Президент поговорил с коллективом рельсобалочного завода, 15% которого составляют граждане из стран ближнего зарубежья.
Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе поездки в Актюбинскую область посетил рельсобалочный завод и встретился с его работниками, сообщает корреспондент BNews.kz.
Это крупнейшее предприятие по производству железнодорожных рельсов и фасонного металлопроката. Главе государства показали процесс производства рельсов. А после этого Президент поговорил с коллективом. Отметим, что 15% работников завода составляют иностранцы – граждане Беларуси, Украины и России – ввиду того, что в Актобе отсутствует подготовка кадров для предприятий такого профиля. Специалистов для завода приходится обучать на рабочем месте.
Работники АРБЗ выразили удовлетворение условиями работы.
Фото: Раяна Кульбекова
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