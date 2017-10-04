Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
4 октября 2017, 17:42
По мнению несостоявшегося людоеда, съеденный кусок чужой плоти помог бы ему продлить собственную жизнь.
В Таиланде задержали мужчину, который убил своего пожилого соседа, а затем вырезал у него печень, чтобы съесть, передает Vesti.ru.
По мнению несостоявшегося людоеда, съеденный кусок чужой плоти помог бы ему продлить собственную жизнь.
Как сообщает Sun, 24-летний Паере Джонгтхонг был арестован в деревне Донг Суанг в провинции Бынгкан на северо-востоке страны. В полиции он признался, что незадолго до этого убил своего 79-летнего соседа Тан Лун-убона.
Мужчина рассказал, что регулярно ходил к соседу в гости, хотя на этот раз перед визитом принял дозу метамфетамина и покурил марихуаны. Во время разговора пенсионер признался Джонгтхонгу, что убил его отца.
Гость разозлился и убил соседа несколькими ударами ножа, после чего вскрыл его живот и вырезал печень. По словам Джонгтхонга, во время убийства он несколько раз спрашивал Тана, говорит ли тот правду.
Полиция нашла рядом с телом нож со следами крови, а в кармане штанов убийцы – печень его жертвы. Джонгтхонг признался, что планировал съесть ее в составе острого салата, чтобы поправить свое здоровье и обеспечить себе долголетие.
Фото: ASIAWIRE
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