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Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане

4 октября 2017, 17:42

По мнению несостоявшегося людоеда, съеденный кусок чужой плоти помог бы ему продлить собственную жизнь.

В Таиланде задержали мужчину, который убил своего пожилого соседа, а затем вырезал у него печень, чтобы съесть, передает Vesti.ru.

По мнению несостоявшегося людоеда, съеденный кусок чужой плоти помог бы ему продлить собственную жизнь.

Как сообщает Sun, 24-летний Паере Джонгтхонг был арестован в деревне Донг Суанг в провинции Бынгкан на северо-востоке страны. В полиции он признался, что незадолго до этого убил своего 79-летнего соседа Тан Лун-убона.
Мужчина рассказал, что регулярно ходил к соседу в гости, хотя на этот раз перед визитом принял дозу метамфетамина и покурил марихуаны. Во время разговора пенсионер признался Джонгтхонгу, что убил его отца.

Гость разозлился и убил соседа несколькими ударами ножа, после чего вскрыл его живот и вырезал печень. По словам Джонгтхонга, во время убийства он несколько раз спрашивал Тана, говорит ли тот правду.

Полиция нашла рядом с телом нож со следами крови, а в кармане штанов убийцы – печень его жертвы. Джонгтхонг признался, что планировал съесть ее в составе острого салата, чтобы поправить свое здоровье и обеспечить себе долголетие.

Фото: ASIAWIRE


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