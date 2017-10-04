УЕФА: наша цель — не допустить болельщиков «Спартака» на матч в Севилье

УЕФА запретит болельщикам «Спартака» находиться в любой части стадиона во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Эта встреча состоится 1 ноября, пишет championat.com





Ранее дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Во время первого тайма матча в Словении в секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.





«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА — не допустить посещение фанатами „Спартака“ матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



