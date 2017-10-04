В Алматы больницы, школы и детсады получат тепло на неделю раньше остальных объектов

Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечения условий повышенной комфортности.

В Алматы больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты получат тепло за неделю до начала нового отопительного сезона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергетики и коммунального хозяйства.





«Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут подключены к центральному отоплению с 9 октября, то есть за неделю до начала отопительного сезона 2017-2018 гг.», – говорится в сообщении.





Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечения условий повышенной комфортности.





Остальные потребители тепловой энергии, включая многоквартирные жилые дома, начнут получать тепло ориентировочно с 15 октября.





Как поясняется, указанная дата нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.





Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе Алматы, отопительный период начинается, если среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов и ниже в течение пяти суток.





При этом подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:





- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

- жилые здания, общежития, гостиницы;

- административные здания, учебные заведения, театры;

- прочие здания.



