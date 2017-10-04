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В Алматы больницы, школы и детсады получат тепло на неделю раньше остальных объектов

4 октября 2017, 17:47

Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечения условий повышенной комфортности.

В Алматы больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты получат тепло за неделю до начала нового отопительного сезона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергетики и коммунального хозяйства.

«Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут подключены к центральному отоплению с 9 октября, то есть за неделю до начала отопительного сезона 2017-2018 гг.», – говорится в сообщении.

Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечения условий повышенной комфортности.

Остальные потребители тепловой энергии, включая многоквартирные жилые дома, начнут получать тепло ориентировочно с 15 октября.

Как поясняется, указанная дата нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе Алматы, отопительный период начинается, если среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

При этом подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:

- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.


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