Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты, которое состоялось в среду, 4 октября, одобрили в первом чтении поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Законопроектом предусматриваются поправки по ряду основных направлений, среди которых исключение отдельных этапов согласования.

«Также предлагается отменить соглашения о результатах по целевым трансфертам на развитие. На сегодня они дублируют бюджетные программы. В результате сократится более 1,5 тыс. документов на центральном и местном уровнях. Административные расходы центральных государственных органов предлагается планировать общим лимитом. Это упрощает подготовку бюджетной заявки и объем представляемой документации», - сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя законопроект в мажилисе.

Он отметил, что в целях упрощения процедур планирования проектов ГЧП предлагается весь процесс сократить 5 до 3 этапов. Исключаются этапы концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП. «Это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев. Одним из новшеств является внедрение «программного ГЧП». В итоге процедуры ГЧП станут более короткими и доступными для бизнеса», - сообщил Сулейменов.

Также в рамках законопроекта рассмотрены другие вопросы совершенствования бюджетного процесса. Это запрет на прогнозирование штрафов, внедрение казначейского сопровождения инвестиционных проектов, внедрение отчетности по методу начисления и другое.

«В целом предлагаемые поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности», - заключил Сулейменов.