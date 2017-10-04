Реконструкцию улиц Байсеитовой и Тулебаева в Алматы планируют завершить в конце октября

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции улиц Байсеитовой и Тулебаева. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

Как рассказал руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Асет Масабаев, на сегодняшний день на улице Тулебаева произведены перенос инженерных сетей, замена арычных лотков, завершается укладка брусчатки. В ближайшее время начнется установка опор уличного освещения, скамеек и мусорных урн.





В ходе объезда Бауыржан Байбек поручил продлить зеленую зону бульвара с тротуаром на каждом перекрестке, в том числе на месте автомобильной парковки со стороны банного комплекса «Арасан». В свою очередь проектом также предусматривается устройство велосипедных дорожек, укладка 6 тыс. м2 брусчатки, посадка живой изгороди, цветников, газона и др.

Реконструкция улицы Байсеитовой на участке между ул.Сатпаева и ул.Кабанбай батыра предполагает создание пешеходного тротуара, выложенного брусчаткой, расширение зеленой зоны, посадку более 400 деревьев различных видов и кустарников, реконструкцию арычных лотков, устройство водопроводной системы полива, велосипедных дорожек, организацию спортивных, детских площадок, установку малых архитектурных форм. Общая площадь пешеходных дорожек составит 6 тыс.м2, площадь озеленения составит 19 тыс.м2. На участке ниже ул.Сатпаева, где функционировал паркинг, будет продлена пешеходная зона.

Завершение реконструкции вышеуказанных улиц запланировано на конец текущего месяца.

В целом, работа по благоустройству парков, скверов, озеленению общественных пространств, созданию благоприятных условий для горожан будет продолжена и в следующем году.



