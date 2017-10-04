Эпицентр землетрясения расположен в 222 километрах на северо-восток от Алматы.

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Алматинской области в 40 километрах от Талдыкоргана, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Подземные толчки зафиксированы сетью сейсмических станций в 17.27.

Эпицентр землетрясения расположен в 222 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Согласно координатам — 45.08 градуса северной широты и 77.88 восточной долготы — это район села Кальпе, примерно в 39 километрах от Талдыкоргана.