Глава авиакомпании East Wing: Проблем с двигателем у Ан-28 не было

Президент компании East Wing, которой принадлежит рухнувший накануне самолет Ан-28, Виталий Масалитин опроверг информацию о возможных проблемах с двигателем во время падения машины.

"Нет, это неправда", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, правда ли, что у этого самолета ранее были проблемы с двигателем.

Также он рассказал об отсутствии связи пилотов и диспетчера перед крушением.

"В период снижения самолета (…) связь с диспетчером и бортом отсутствовала, то есть экипаж не давал информации о том, что у них происходит. Задача комиссии как раз выяснить, почему это происходило. В процессе полета, тем более если экипаж выявляет какие-то отклонения, он сразу должен докладывать на диспетчерский пункт управления воздушным движением, это общий порядок такой", — объяснил Масалитин.

По данным авиакомпании, Геннадий Цой имеет большой опыт полетов на данном типе самолетов с общим налетом 12 тысяч часов, его пригласили из Бишкека ввиду профессионализма. В компании он работал два года. Общий налет казахстанца Евгения Кутафина составляет 400 часов, на данном типе самолетов – 120 часов. Погибший авиатехник Бейшебек Акматбаев имеет большой опыт по техническому обслуживанию и работал на территории Казахстана около 5 лет.

Самолет малой авиации Ан-28 3 октября потерпел крушение близ села Междуреченского, примерно в 28 километрах от Алматы. На борту находились командир, второй пилот, техник и два медработника — все они погибли. Врачи летели из Алматы в Шымкент для оказания помощи женщине с ребенком, которые в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

Факт крушения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ЛОВД в аэропорту Алматы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Источник: Sputnik Казахстан

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