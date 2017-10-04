Напугать Румынию: сборная РК прилетела на матч на самолете с надписью "Узбекистан"

Встреча против сборной Румынии состоится в городе Плоешти в ночь с 5 на 6 октября.

Сборная Казахстана по футболу прибыла на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Румынии на самолете узбекских авиалиний, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча против сборной Румынии состоится в городе Плоешти в ночь с 5 на 6 октября и начнется в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

Автор новости на Fanatik.kz о прибытии сборной Казахстана в Румынию на самолете узбекских авиалиний даже пошутил на эту тему: «Хитрый ход: наша национальная команда замаскировалась под более сильного соперника, чтобы напугать румын перед матчем».

Напомним, впереди у сборной Казахстана два заключительных матча отборочного цикла чемпионата мира-2018: в ночь на 5 октября подопечные Бородюка встретятся с Румынией, а через три дня в Астане казахстанцы примут Армению.





Фото пресс-службы Федерации футбола Казахстана и с сайта Uzbekistan Airways©.