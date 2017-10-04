Назарбаев рассказал о важности программы «Нурлы Жер» для казахстанцев

Президент также ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по программе «Нурлы жер» в Актобе.

Во время рабочей поездки в Актобе 4 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства быстровозводимого одноэтажного и двухэтажного кредитного жилья в массиве «Нур Актобе». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана особо подчеркнул важность реализации жилищной программы «Нурлы жер» для населения нашей страны.

- Данная программа имеет большое значение в повышении благосостояния населения. Главная наша цель - создать необходимую инфраструктуру для комфортного проживания граждан и обеспечить их трудоустройство, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В ходе посещения аким области Бердыбек Сапарбаев доложил Главе государства о ходе реализации государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер», в рамках которой в текущем году планируется обеспечить жильем более 1000 семей области.

В завершение Президент Казахстана провел беседу с представителями строительных компаний, участвующих в реализации данного проекта.