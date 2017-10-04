Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Костанае за ДТП со смертельным исходом осужден водитель скорой помощи

4 октября 2017, 18:56

Ему назначено наказание в виде 2,5 лет условного срока.

В Костанае огласили приговор водителю скорой помощи Николаю Деулину, который выехал на красный свет светофора и совершил ДТП. В результате этого происшествия скончалась акушерка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 мая 2017 года около 11.00 часов. Водитель скорой помощи Н. Деулин, управляя автомобилем, при выполнении неотложного служебного задания, следуя по ул. Баймагамбетова со стороны КСК в направлении КЖБИ, с включенными боковыми маячками и специальным звуковым сигналом, проявил преступную самонадеянность.

«Водитель выехал на запрещающий - красный - сигнал светофора, не обеспечив безопасность дорожного движения, не убедившись, что ему уступают дорогу, через полосу, предназначенную для встречного движения, выехал на пересечение с улицей Гагарина. Здесь он допустил столкновение с автомобилем марки «Kia Sportage» под управлением водителя Б., который следовал по ул. Гагарина со стороны ЖД вокзала, в направлении р. Тобол, на разрешающий - зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пассажир скорой помощи - акушерка А. Авраменко скончалась от полученных телесных повреждений. Приговором суда Н. Деулин признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет условного срока, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет», - сообщили в облсуде.

Водитель скорой помощи осужден по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности».


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...