В Костанае за ДТП со смертельным исходом осужден водитель скорой помощи

В Костанае огласили приговор водителю скорой помощи Николаю Деулину, который выехал на красный свет светофора и совершил ДТП. В результате этого происшествия скончалась акушерка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 мая 2017 года около 11.00 часов. Водитель скорой помощи Н. Деулин, управляя автомобилем, при выполнении неотложного служебного задания, следуя по ул. Баймагамбетова со стороны КСК в направлении КЖБИ, с включенными боковыми маячками и специальным звуковым сигналом, проявил преступную самонадеянность.

«Водитель выехал на запрещающий - красный - сигнал светофора, не обеспечив безопасность дорожного движения, не убедившись, что ему уступают дорогу, через полосу, предназначенную для встречного движения, выехал на пересечение с улицей Гагарина. Здесь он допустил столкновение с автомобилем марки «Kia Sportage» под управлением водителя Б., который следовал по ул. Гагарина со стороны ЖД вокзала, в направлении р. Тобол, на разрешающий - зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пассажир скорой помощи - акушерка А. Авраменко скончалась от полученных телесных повреждений. Приговором суда Н. Деулин признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет условного срока, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет», - сообщили в облсуде.

Водитель скорой помощи осужден по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности».