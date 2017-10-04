Рейтинг кандидата в президенты Кыргызстана упал после встречи с Назарбаевым

По данным соцопросов, ранее по числу голосов респондентов лидировал Омурбек Бабанов, то сейчас их предпочтения сместились в пользу Сооронбая Жээнбекова.

Рейтинги претендентов на пост президента Кыргызстана, составленные на основе данных социологических опросов, распространил отдел информационной политики аппарата главы этой республики.

Выборка - от 1200 до 1500 респондентов. Им задавали вопрос: «Если бы выборы президента республики состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных политиков вы бы проголосовали?». Предлагалось отдать голос за пять претендентов: Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов, Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Бакыт Торобаев.

По данным последнего соцопроса на 30 сентября-2 октября, лидируют с большим отрывом два кандидата Сооронбай Жээнбеков (40,4%) и Омурбек Бабанов (21,8%). Причем по сравнению с предыдущими данными (на 15-20 сентября) рейтинги Жээнбекова растут, а рейтинги Бабанова падают. При этом 24,8% опрошенных не определились с решением. 4,2% и 2,5% респондентов отдали голоса двум кандидатам - Адахану Мадумарову и Темиру Сариеву.

По данным соцопросов, которые проводятся с марта 2017 года, с самого начала и вплоть до конца сентября лидировал Омурбек Бабанов. Его рейтинги упали после встречи с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 19 сентября, которая вызвала большое возмущение в Кыргызстане. В стране готовятся к выборам главы государства и потому посчитали эту встречу попыткой вмешательства Казахстана в их внутренние дела.

МИД соседней республики направил казахстанской стороне ноту протеста, наше внешнеполитическое ведомство вручило ответную ноту Кыргызстану.

Источник: bnews.kz, фото: пресс-служба Акорды