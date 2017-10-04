Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Вейпы увеличат продолжительность жизни курильщиков - ученые

4 октября 2017, 19:11

Учёные считают, что отказ от табака и переход на вапорайзеры значительно увеличит продолжительность жизни курящих людей.

Согласно докладу исследователей из медицинского центра Университета Джорджтауна, переход на электронные сигареты может положительно сказаться на продолжительности жизни курильщиков, сообщает EurekAler!. По данным исследователей, после перехода на электронные сигареты 6,6 миллиона курильщиков имеют неплохие шансы дожить до возраста в 86,7 года.

Учёные отмечают, что помимо исследований и популяризации данных о вреде табачных изделий можно спланировать и внедрить стратегию поощрения перехода с традиционных сигарет на электронные. Эти методы, по мнению учёных, включают в себя повышение акцизов, запрет на курение в общественных местах, широкомасштабные кампании в средствах массовой информации, специальные программы лечения табачной зависимости и многое другое.

Фото: © flickr.com/Vaping360, источник - Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...