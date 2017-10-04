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Кейт Уинслет снимется в сиквеле «Аватара»

4 октября 2017, 19:31

На настоящий момент известно, что Уинслет сыграет персонажа по имени Ролан.

Актриса Кейт Уинслет снимется в продолжении фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, сообщает Empire.

«Кейт и я искали что-нибудь, что могли бы сделать вместе, 20 лет, со времени нашего сотрудничества в «Титанике», который был одним из самых стоящих фильмов в моей карьере», — сказал Кэмерон.

На настоящий момент известно, что Уинслет сыграет персонажа по имени Ролан.

Как отмечает издание, всего планируется выпустить четыре сиквела «Аватара», разделенные на блоки по два фильма. Первая из частей продолжения выйдет в 2020 году.


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