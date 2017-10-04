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Назарбаев пожелал успехов сотрудникам центра искусств в Актобе

4 октября 2017, 19:35

Глава государства проводит визит в областной центр.

В среду, 4 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил центр искусств в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства осмотрел новый центр искусств, возведенный за счет привлеченных финансовых средств АО «CNPC-Актобемунайгаз».

В ходе посещения Президенту Казахстана было продемонстрировано показательное выступление творческих коллективов областной филармонии.

В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с сотрудниками центра искусств и пожелал им творческих успехов.

Центр искусств располагает уникальным для региона концертным залом на 1200 мест. В центре будут проводиться массовые мероприятия и творческие концерты.


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