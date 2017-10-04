Назарбаев пожелал успехов сотрудникам центра искусств в Актобе
Глава государства проводит визит в областной центр.
В среду, 4 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил центр искусств в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства осмотрел новый центр искусств, возведенный за счет привлеченных финансовых средств АО «CNPC-Актобемунайгаз».
В ходе посещения Президенту Казахстана было продемонстрировано показательное выступление творческих коллективов областной филармонии.
В завершение Нурсултан Назарбаев встретился с сотрудниками центра искусств и пожелал им творческих успехов.
Центр искусств располагает уникальным для региона концертным залом на 1200 мест. В центре будут проводиться массовые мероприятия и творческие концерты.
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