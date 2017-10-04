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Соседи рассказали о странной смерти 10-летнего шымкентца

4 октября 2017, 19:40

Их удивила уголовная статья «Доведение до самоубийства».

Соседей удивила статья «Доведение до самоубийства», по которой квалифицируется дело о смерти 10-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По их словам, семья была на хорошем счету.

«Прекрасная семья, абсолютно. Не пьет, не курит, работают. Такое горе», - рассказала соседка, проживавшая в одном подъезде с мальчиком.

«Он дружил с сестренкой моего друга, катались на скейтборде. Всегда улыбался, бегал, веселый», - сообщил соседский подросток.

«Насчет суицида что-то я так сильно сомневаюсь. Такая положительная семья, очень положительная... А с другой стороны, если суицид, а почему ребенок в крови? Причем тут дым, я не могу понять», - сказала соседка, пожелавшая остаться анонимной.

Напомним, 3 октября в 20.00 в дежурную часть Енбекшинского отдела полиции УВД Шымкента поступило сообщение работников скорой медицинской службы о том, что по дороге в больницу скончался несовершеннолетний житель Шымкента.

«Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что несовершеннолетний 2007 г.р., житель города Шымкент, находился у себя в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В результате 10-летний мальчик отравился угарным газом. Соседи вызвали пожарную и скорую помощь. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование», - говорится в официальном пресс-релизе ДВД ЮКО.

Отметим, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента по ст. 105 - «Доведение до самоубийства».


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