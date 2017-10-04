Названо имя потенциального соперника Каната Ислама

Латиноамериканский журналист и комментатор Армандо Мендоза сообщил корреспонденту Vesti.kz о том, что первый номер рейтинга WBA в первом среднем весе непобежденный аргентинец Брайан Кастаньо (14-0, 10 КО) может стать следующим соперником казахстанского боксера Каната Ислама (25-0, 20 КО).

"Мне стало известно, что в качестве одного из следующих соперников Ислама рассматривается аргентинец Брайан Кастаньо. Бой между ними может состояться в Лас-Вегасе в начале лета. Пока переговоры лишь на предварительной стадии", - сказал Мендоза.

Отметим, что 28-летний Кастаньо опережает Ислама на одну строчку в рейтинге WBA, однако по всем остальным версиям располагается ниже казахстанца. В последнем бою, прошедшем 1 июля во Франции, аргентинец раздельным решением судей победил француза Мишеля Соро (30-2-1, 20 KO).

Добавим, что титул суперчемпиона в дивизионе Ислама принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (24-2-2, 14 KO). Звание "обычного" чемпиона по версии WBA принадлежит американцу Деметриусу Андраде (24-0, 16 KO).

Напомним, что Ислам в главном бою вечера бокса за титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, прошедшем 9 сентября, встречался с непобежденным канадцем Брэндоном Куком (18-1, 11 КО). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде.

Фото с сайта fightsaga.com