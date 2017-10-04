Казнет возмущен видео, на котором человека с костылем не пустили в автобус
4 октября 2017, 20:31
Кондуктор отпихивает человека, не давая ему сесть в автобус.
Казахстанцев возмутил видеоролик, размещенный в соцсети Instagram: на кадрах видно, как кондуктор мешает сесть в автобус человеку с костылем, передает Zakon.kz.
Судя по комментариям, действие разворачивается на проспекте Райымбека в Алматы, возле "Саяхата". Мужчина с костылем в правой руке пытается сесть в автобус. Кондуктор не дает ему этого сделать. Так и не сев в транспорт, мужчина остается на улице, а автобус 23 маршрута уезжает.
Комментаторы выражают активное возмущение под видеороликом.
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