Казнет возмущен видео, на котором человека с костылем не пустили в автобус

Казахстанцев возмутил видеоролик, размещенный в соцсети Instagram: на кадрах видно, как кондуктор мешает сесть в автобус человеку с костылем,





Судя по комментариям, действие разворачивается на проспекте Райымбека в Алматы, возле "Саяхата". Мужчина с костылем в правой руке пытается сесть в автобус. Кондуктор не дает ему этого сделать. Так и не сев в транспорт, мужчина остается на улице, а автобус 23 маршрута уезжает.





Комментаторы выражают активное возмущение под видеороликом.