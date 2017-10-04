Назарбаев настаивает на активном развитии Актобе
Глава государства подвел итоги своего визита в областной центр.
Президент Казахстана посетил с визитом Актобе, последним пунктом стало посещение центра «Жұбановтар әлемі». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Нурсултан Назарбаев осмотрел новый центр «Жұбановтар әлемі», возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей Казахстана Ахмета и Газизы Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей.
Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств.
В ходе посещения Глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых – видных деятелей искусств нашей страны.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности области.
Глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».
- Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делаются для подготовки нашего поколения к такому будущему, - сказал Президент Казахстана.
Также Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.
- За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое, - резюмировал Глава государства.
В завершение встречи Президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.
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