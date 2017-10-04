Игрушечные пистолеты и медицинские маски: полиция задержала грабителей «Казпочты» в Кокшетау

В Акмолинской области полицейскими задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение АО «Казпочта», расположенного в п. Застанционный г. Кокшетау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

Разбойное нападение на одно из отделений АО «Казпочта» было совершено 3 октября в г. Кокшетау.

В течение суток сотрудниками полиции были проведены ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению лиц, совершивших данное преступление. Созданы специальные следственно-оперативные группы, усилены наряды дорожно-патрульной полиции, выставлены дополнительные блокпосты на выездах из областного центра.

Принятыми мерами 4 октября сотрудниками полиции в г. Кокшетау были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на отделение АО «Казпочта». Установлено, что задержанные являются жителями областного центра, в возрасте 25-30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводится ряд необходимых следственных мероприятий, изъяты два игрушечных пистолета, одежда, медицинские маски и похищенные денежные средства.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч.2 УК РК (разбой), подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания.