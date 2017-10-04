Акимат Астаны опроверг нехватку угля

Акимат предоставил жителям столицы адреса и телефоны пяти компаний по продаже угля.

Управление предпринимательства и промышленности Астаны опровергло появившуюся в ряде СМИ и социальных сетях информацию о якобы возникшем дефиците угля в столице.

Ранее столичные пользователи Сети пожаловались на нехватку твердого топлива и отмечали, что в пунктах продажи угля наблюдаются большие очереди. Казахстанские поставщики также отметили, что не могут отгрузить твердое топливо в некоторые регионы страны.

В городском управлении предпринимательства и промышленности разъяснили, где можно приобрести уголь, сообщает медиацентр столичного акимата.

"Хотелось бы отметить, что на данный момент по городу наблюдается стабильная поставка угля", — сообщили медиацентру столичного акимата в управлении.

Топливо можно приобрести у следующих реализаторов: ТОО "Жылу НС 2030" (ул. Герцена, 6/1, телефон: 43 51 42), ТОО "Жылы Алем kz" (ул. Абая-Жубанова, р-н Мясокомбината), ТОО "Астана инвест" (ул. Придорожная-1, ул. Герцена 6/2, телефон: 48 67 61), ТОО "Север энерго" угольснаб" (ул. Литейная-1), ТОО "Умар кз" (ул. Дулатова, 182 "Центр бетон").

По данным акимата, в данных компаниях представлен уголь с месторождений Каражыра (Восточно-Казахстанская область), Богатырь (Павлодарская область), Майкобе и Шубарколь (Карагандинская область).

Средняя цена за тонну составляет 11 800 тенге.

В управлении заверили, что уголь имеется в достаточном объеме, и ежедневно доставляются новые составы с достаточным количеством топлива.