"Короля Instagram" осудили за трусость во время расстрела в Лас-Вегасе

Американский миллионер Дэн Билзелян, который называет себя королём "Инстаграма", разочаровал своих фанатов видео с места расстрела в Лас-Вегасе. Об этом пишет Лайф со ссылкой на The Independent.

Dan Bilzerian running from the chaotic scene in #LasVegas ???????? @danbilzerianpic.twitter.com/7N7mr72tmU