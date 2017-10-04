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Японцы сделали Николаса Кейджа "лицом" батонированной еды

4 октября 2017, 21:27

Закуска получила название Deluxe Umaibou Nicolastick - "Умаибу делюкс: палочка Николаса".

В Японии, охочей до всякого такого, выпущена ограниченная партия популярных там батончиков из воздушной кукурузы Umaibou. Закуска получила название Deluxe Umaibou Nicolastick - "Умаибу делюкс: палочка Николаса".

Как сообщил Kotaku, еда носит рекламный характер и будет доступна лишь купившим билеты на показы художественного фильма "Миссия: Неадекватна" (Army of One), стартующего в японском прокате 16 декабря.

Комедия Ларри Чарльза ("Борат", сериалы "Новенькая" и "Умерь свой энтузиазм") рассказывает историю среднестатистического американца Гэри Фолкнера (Кейдж), простака из Колорадо, безработного строителя, лютого ксенофоба и реально существующего человека, который как-то раз получил от Бога задание поймать Усаму бин Ладена


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