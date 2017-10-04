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Могилу Санта-Клауса нашли в Турции

4 октября 2017, 21:55

У исследователей пока нет доступа к останкам, поскольку при раскопках могут быть повреждены каменные барельефы и мозаики.

Турецкие археологи обнаружили место захоронения Николая Чудотворца, который является прообразом Санта-Клауса. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые с помощью георадаров нашли хорошо сохранившийся древний храм под церковью Святого Николая в турецком городе Демре, а также пустоты, в которых находится тело святого. У исследователей пока нет доступа к останкам, поскольку при раскопках могут быть повреждены каменные барельефы и мозаики. Однако, по словам ученых, в будущем им удастся добраться до могилы.

Многие исследователи считают, что Святой Николай был похоронен в церкви в Демре в 343 году нашей эры, а в XI веке его останки были незаконно перевезены торговцами в итальянский город Бари. Однако турецкие археологи уверены, что тело было подменено. По их мнению, настоящий Николай Чудотворец остался в Демре, а похищенные кости принадлежали неизвестному священнику.

В мае этого года мощи Святого Николая были доставлены из Бари в Москву. Верующие могли поклониться останкам в храме Христа Спасителя. Сообщалось, что их посетили более 1,5 миллиона человек.

Святой Николай — священник, который жил в III-IV веках нашей эры и почитается в христианстве как чудотворец. Считается, что он делал тайные подарки бедным людям, у которых были дети. Это стало основой для рождественской традиции вручения подарков от его имени.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости, источник – Лента.ру


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