Джим Керри рассказал о конфликте с Томми Ли Джонсом

По словам актера, он был в шоке, узнав о том, как к нему относятся кумиры.

Знаменитый комик Джим Керри рассказал в интервью ведущим ток-шоу Norm Macdonald Live о том, что его ненавидят актер Томми Ли Джонс и создатель Багса Банни Чак Джонс. По словам звезды фильмов "Маска", "Эйс Вентура" и других картин, он был в шоке, узнав о том, как к нему относятся кумиры.

Керри рассказал, что познакомился с Джонсом в 1995 году перед съемками фильма "Бэтмен навсегда", где Керри сыграл Загадочника, а Джонс – Двуликого.

"Он сидел в кафе, я подошел и сказал: "Привет, Томми, как дела?". Тот просто побагровел. Казалось, вся кровь в его организме прилила к лицу. Его начало трясти. Он встал и прошептал: "Я тебя ненавижу. Ты мне правда не нравишься", — рассказал Керри.

"Я ответил, боже, парень, в чем проблема? Тот ответил: "Я терпеть не могу твои кривляния", — заявил комик.

По словам Керри, позже он узнал, что его клоунаду ненавидит создатель мультфильма о кролике Багсе Чак Джонс, пишет Вести.ру.

"Это было очень обидно. Я смотрел мультфильмы этого парня с детства, и тут выясняется, что он меня на дух не переносит", — заявил Джим Керри.