Последний полет орла: в Алматы Lexus протаранил китайский грузовичок

Вечером в среду, 4 октября, в Алматы произошла авария с участием дорогостоящего внедорожника и китайского грузовичка, передает передает Zakon.kz

Инцидент произошел на ВОАД, не доезжая развязки на Толе би. По словам очевидцев, китайский грузовой автомобиль Faw стоял по ВОАД по направлению к Толе би, он был сломан.

Ехавший по ВОАД мужчина за рулем Lexus 470 после затяжного поворота не заметил грузовик и протаранил его сзади.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.