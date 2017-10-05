Последний полет орла: в Алматы Lexus протаранил китайский грузовичок
5 октября 2017, 00:20
Авария произошла на Восточной объездной автодороге.
Вечером в среду, 4 октября, в Алматы произошла авария с участием дорогостоящего внедорожника и китайского грузовичка, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел на ВОАД, не доезжая развязки на Толе би. По словам очевидцев, китайский грузовой автомобиль Faw стоял по ВОАД по направлению к Толе би, он был сломан.
Ехавший по ВОАД мужчина за рулем Lexus 470 после затяжного поворота не заметил грузовик и протаранил его сзади.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
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