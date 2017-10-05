Убившему хаски в Балхаше вменили новые обвинения

Жителю Балхаша, который подкараулил в подъезде соседку с собакой после утренней прогулки и нанес хаски смертельные ножевые ранения, увеличили число обвинений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрату Мусалиеву теперь вменяются две статьи Уголовного кодекса.

«Дело переквалифицировано на статью 293 Уголовного кодекса «хулиганство» и 115 угроза убийством», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области. Ранее подозреваемому вменяли статью 316 УК «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений». Однако следствие пришло к выводу, что имела место угроза убийством хозяйке собаки, которая вместе с окровавленным животным вырвалась и по лестнице побежала со второго этажа на улицу.

«Когда я увидела, что лезвие ножа вонзается в мою собаку, тут же вырвала ее от этого безумца и мы побежали по лестнице вниз на улицу. Кайрат побежал за нами с угрозами «я вас догоню, убью». Хаски был в крови, по шерсти текла кровь. Но она из последних сил бежала со мной в парк. Там многолюдно, и он не рискнул добивать нас в общественном месте. Кайрат перестал бежать за нами, поскольку вокруг стали появляться прохожие», - говорит Екатерина, хозяйка хаски по прозвищу Нануки.

Хаски скончался через 10 часов в ветеринарной клинике.

В настоящий момент уголовное дело отозвало у участкового инспектора полиции опорного пункта № 1 и передано следователю органов внутренних дел Балхаша. Мера пресечения в отношении подозреваемого до сих пор не избрана.

Напомним, на глазах хозяйки собаки породы хаски сосед в подъезде нанес животному три проникающих ножевых ранения. Через 10 часов собака по прозвищу Нануки скончалась в ветеринарной клинике. Мужчина нанес три удара в шею и бока Нануки. Один удар попал в почку. Ранее между соседями был затяжной конфликт по поводу систематического нарушения тишины в доме собакой.